Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 13:20 Uhr

56370 Allendorf, B274 (ots) - – Allendorf- Am 14.08.2020 gegen 20:20 Uhr befuhr ein PKW mit beladenem Anhänger auf der B 274 von Zollhaus kommend in Richtung Katzenelnbogen.

Nach Angaben des Fahrers sei ihm in

einer lang gezogenen Rechtskurve ein dunkler PKW teils über der

Mittelleitlinie entgegen gekommen. Er habe ausweichen müssen,

wodurch sein voll beladener Anhänger außer Kontrolle geriet,

nach links umkippte und in die angrenzende Bankette schleuderte.

Wesentliche Teile der Ladung entluden sich auf der Fahrbahn und

im angrenzenden Graben. Es wurde niemand verletzt. Hinweise über den entgegenkommenden PKW liegen nicht vor.



Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen bei der Polizei Diez unter der Telefonnummer 06432-6010 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell