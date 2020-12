Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 12:00 Uhr

Hilgert

Pkw in Hilgert beschädigt

In der Nacht zum 10.09.2020, vermutlich in den frühen Morgenstunden, wurde der Lack an der Fahrerseite eines Pkw BMW zerkratzt, welcher auf einem Grundstück „Am Kirchhahn“ in Hilgert abgestellt war.