PKW Fahrer gesucht, welcher als Zeuge Angaben zu einer Verkehrsgefährdung machen kann

Am Freitag, den 30.07.21, gegen 18.20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Ford Fahrer (blauer Ford- Focus) die L 327, von Welschneudorf in Fahrtrichtung Kemmenau.

Im Kurvenbereich überholte er einen Radfahrer und geriet dabei mit seinem Fahrzeug soweit auf den Gegenfahrstreifen, dass der Fahrer eines entgegenkommenden PKW genötigt wurde nach rechts in den Straßengraben auszuweichen.

Hinweise, sowohl auf den PKW, als auch den Fahrer dieses PKW liegen derzeit nicht vor. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen ist es jedoch erforderlich, dass der Fahrer sich bei hiesiger Polizeidienststelle meldet. Auch weitere Zeugen des Vorfalles werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.



