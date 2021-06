Montabaur

PKW Brand auf B49

Am 27.06.21 gegen 01:00h wurde der Polizeiinspektion Montabaur durch einen Verkehrsteilnehmer ein PKW in Vollbrand auf der B49 (aus Montabaur kommend in Fahrtrichtung Koblenz) kurz vor der Anschlussstelle Holler gemeldet.