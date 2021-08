PKW beschmiert ***Zeugen gesucht***

Unbekannte-/r Täter-/in beschmierten in der Nacht vom 14.08.15.08.2021 in der Hauptstraße in Oberneisen einen geparkten PKW mit Sprühfarbe.

