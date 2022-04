Osterspai

Osterspai – Verstöße gegen das BtmG nach Technoveranstaltung

Im Rahmen von Abfahrtskontrollen nach einer Techno-Veranstaltung in Osterspai, welche an den Abenden des 22.04.2022 und 23.04.2022 stattfand, konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen am Nachmittag des 24.04.2022 mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden.