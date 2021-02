Oelsberg-Einbruch in das Vereinsheim

Im Zeitraum von Mittwoch 17.02.2021 bis Samstag 20.02.2021 wurde in das Vereinsheim am Sportplatz Oelsberg eingebrochen.

Die bislang unbekannten Täter richteten hierbei erheblichen Sachschaden an. Bei der Anzeigenaufnahme konnten Spuren gesichert werden, die den Tätern zuzuordnen sein dürften.

Das Vereinsheim liegt unmittelbar an der B274 und ist von der Straße aus gut einsehbar. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.



