Oelsberg – Erfolgreiche Vermisstensuche

In der Nacht von 25.03.2021 auf den 26.03.2021 wurde bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen ein 40-jähriger Mann aus Oelsberg als vermisst gemeldet.

Da keinerlei potentielle Anlaufadressen vorlagen, wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen initiiert. Mit Unterstützung mehrerer freiwilliger Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Nastätten, der Rettungshundestaffel Rhein-Lahn-Taunus und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte der inzwischen unterkühlte Mann in einem Waldstück nahe seiner Wohnanschrift, gegen 02:15 Uhr, aufgefunden werden. Er wurde zwecks weiterer medizinischer Versorgung in ein regionales Krankenhaus verbracht.



