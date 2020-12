Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 19:50 Uhr

Montabaur

Oberelbert Verkehrsunfallflucht am Friedhof – ZEUGEN GESUCHT -

Am Sonntag, 01.11.2020, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr wurde am Friedhof in Oberelbert ein geparkter Pkw durch einen unbekannten Pkw beschädigt.