Norken – Diebstahl von Mischmaschine – Zeugen gesucht

Am Dienstag, dem 06.02.2024 wurde im Zeitraum von 13.00 bis 15.15 Uhr eine Mischmaschine im Gartenweg in Norken entwendet.

Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Die Maschine war vor der Garage abgestellt und wurde vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert.

Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

pihachenburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell