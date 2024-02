Nomborn – versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl ***Zeugen gesucht***

Durch Unbekannte wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Mittelstraße in Nomborn einzubrechen.

Hierzu wurde an der Hauseingangstür mittels Werkzeug gehebelt, wobei ein Eindringen in das Wohnhaus nicht gelang. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, 21.02.2024, 16:00 Uhr, bis Samstag, 24.02.2024, 15:30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen in und um Nomborn gemacht haben, sich unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Montabaur, 02602 9226-0, zu melden.



