Nisterau/Bad Marienberg

Nisterau/Bad Marienberg – §§ 315b, 201a StGB durch Drohne; B414 Gemarkung Nisterau

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstag, den 20.06.2024, in der Zeit von ca. 19:00 Uhr bis 19:15 Uhr flog eine dunkle Drohne über die Fahrbahn der B414 und filmte einen LKW-Fahrer, welcher sich auf einem Parkplatz neben der B414 befand und ihn in seinem Führerhaus sitzend filmte.