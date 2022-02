Nisterau – Verkehrsunfall infolge nicht gesicherter Ladung und anschließende Unfallflucht – Zeugenaufruf

Am 24.02.2022, 15:00 Uhr, befuhr der 30-Jährige Fahrzeugführer aus der VG Hachenburg mit seinem Pkw BMW die Bundesstraße 414, aus Richtung Hof kommend, in Richtung Kirburg.

Der unbekannte Fahrzeugführer eines Lkw befuhr die Bundesstraße 414 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Abfahrt Nisterau verlor der Fahrer des Lkw Steine und Erdhub von der nicht gesicherten Ladefläche. Die Ladung fiel auf den Pkw des 30-Jährigen Geschädigten. An dessen Pkw entstanden hierbei Lackschäden von zirka 800EUR. Der unbekannte Unfallverursacher des Lkw setzte seine Fahrt weiter fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.



