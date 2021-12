Nister – Unfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen auf der B 414 im Bereich Schneidmühle

Am Donnerstag, dem 16.12.2021 befuhr ein 24-jähriger Lkw-Fahrer um 10.20 Uhr die B414 in Fahrtrichtung Bad Marienberg.

Nach der Einmündung Schneidmühle wollte er nach rechts den Fahrsteifen wechseln, übersah aber hierbei eine 59-jährige Pkw-Fahrerin, welche den Fahrsteifen, im toten Winkel, ebenfalls in Fahrtrichtung Bad Marienberg befuhr.

Das Fahrzeug der 59-jährigen geriet bei dem anschließenden Zusammenstoß ins Schleudern und in den Gegenverkehr. Dabei kamen zwei entgegenkommende Fahrzeuge ebenfalls zu Schaden. Die 59-jährige Fahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.



