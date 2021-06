Hachenburg

Nister – Pkw-Scheiben mit Basaltsteinen eingeschlagen

In dem Zeitraum von Sonntag, den 27.06.2021, 18:00 Uhr bis Montag, den 28.06.2021, 06:50 Uhr, ereignete sich in Nister, Hammerstraße, eine Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.