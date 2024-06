Nievern, Waldstraße – Verkehrsunfallflucht

Am 21.06.2024 kam es vermutlich um kurz nach 23.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Nievern in der Waldstraße.

Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug vor seiner Wohnanschrift abgestellt und stellte heute Morgen einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Der Verursacher hat sich offenbar vom Unfallort entfernt ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen aus der Nachbarschaft nahmen gegen 23.15 Uhr ein Geräusch wahr, welches für einen Zusammenstoß sprechen könnte. Es liegt daher Nahe, dass es sich um die Unfalluhrzeit handelt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Bad Ems in Verbindung zu setzen.



