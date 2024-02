Niedersayn – Diebstahl von Fahne ***Zeugen gesucht***

Im Zeitraum von Freitag, 02.02.2024, ca. 04:00 Uhr, bis Samstag, 03.02.2024, 04:00 Uhr, wurde in Niedersayn von einem Privatgrundstück in der Straße Wiesenweg eine Fahne samt Halterung entwendet.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Durch bislang unbekannte Personen wurde hierbei die Flagge, welche das Symbol einer schwedischen Provinz abbildet, samt Metallhalterung abgebrochen, sodass die Halterung in der Folge unbrauchbar wurde.

Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.



