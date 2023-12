Niederneisen/Diez. Alkoholisiert am Steuer unterwegs

Symbolbild Foto: dpa



Zunächst geriet am Freitagabend gegen 22:40 Uhr ein 28-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Hahnstätten mit seinem Pkw in der Aarstraße in Niederneisen in eine Kontrolle. Bei dem Mann wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,18 Promille.

Nur anderthalb Stunden später wurde eine 31-jährige Frau aus Westerburg im Heckenweg in Diez kontrolliert. Auch bei ihr konnten die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch feststellen. Ein Test ergab einen Wert von 1,44 Promille.

Am Sonntagnachmittag wurde durch eine aufmerksame Zeugin gegen 17:25 Uhr ein Pkw mit einer auffälligen Fahrweise gemeldet. Das Fahrzeug konnte an einer Tankstelle in der Wilhelmstraße in Diez festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 52-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Diez brachte es auf 0,67 Promille.

Gegen alle drei Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen und ihre Führerscheine sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-601-0

www.polizei.rlp.de/pi.diez



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell