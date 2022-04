Niederneisen – Brandstiftung, Zeugen gesucht

Am frühen Freitagmorgen (22.

04.22) entzündeten bislang Unbekannte gegen 02 Uhr einen Altkleidercontainer in der Niederneisener Bachstraße. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Niederneisen gelöscht. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez telefonisch oder auch per E-Mail mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



