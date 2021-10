Neunkhausen – Verkehrsunfallflucht nach Spiegelunfall

Während der aus Richtung Neunkhausen kommende Fahrer eines grauen VW-Transporters vor Ort anhielt, setzte der Fahrer des in Gegenrichtung fahrenden Personenkraftwagens seine Fahrt fort, entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallflüchtigen, der einen Schaden am linken Außenspiegel haben dürfte, werden an die Polizei Hachenburg erbeten.



