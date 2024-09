Neuhäusel – Trunkenheit im Straßenverkehr

Anzeige

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am 14.09.um 23:00h ein auffällig fahrendes Fahrzeug zwischen Hillscheid und Neuhäusel. Dieses konnte durch die eingesetzten Beamten in der Hauptstraße in Neuhäusel angehalten und kontrolliert werden. Hier konnte festgestellt werden, dass der 36- jähr. Fahrer aus der Stadt Bendorf erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.



