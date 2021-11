Neuhäusel

Neuhäusel. Privatfahrzeug mit Blaulicht unterwegs

Am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr befuhr ein weißer Ford Fiesta mit Blaulicht die Umgehungsstraße B 49 in Höhe von Neuhäusel in Richtung Montabaur und nötigte mehrere PKW mit Lichthupe zum Ausweichen auf die rechte Abbiegespur nach Neuhäusel.