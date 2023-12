Nentershausen – versuchter Diebstahl aus Transport ***Zeugen gesucht***

Im Zeitraum von Freitag, 17.11.2023, ca. 11:00 Uhr, bis Sonntag, 19.11.2023, 18:15 Uhr, wurde in der Rheinstraße in Nentersausen ein Transporter aufgebrochen.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Durch bislang unbekannte Täter wurde hierzu das Schloss der Hecktür des weißen Transporters herausgezogen, die Hecktür wurde in der Folge geöffnet. Den bisherigen Ermittlungen nach wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet, weshalb nicht auszuschließen ist, dass die unbekannten Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die im vorgenannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Nentershausen, insbesondere um den Parkplatz der Realschule in der Rheinstraße, gemacht haben, sich telefonisch unter 02602 9226-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell