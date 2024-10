Nentershausen – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und unter Betäubungsmitteleinfluss

Anzeige



Der 23-jährige Unfallverursacher aus Hessen befuhr mit seinem Transporter die L318 in Fahrtrichtung Görgeshausen. Der zweite Unfallbeteiligte aus der VG Diez befuhr die Strecke mit seinem PKW in entgegengesetzter Fahrtrichtung. An der Autobahnauffahrt A3 in Fahrtrichtung Köln beabsichtigte der Verursacher nach links auf die A3 aufzufahren. Hierbei missachtete er den Vorrang des Entgegenkommenden, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Der 23-jährige verletzte sich leicht und wurde im Krankenhaus Montabaur versorgt.

Während der Unfallaufnahme konnten bei dem Verursacher Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Der zeitnahe Konsum von Cannabis wurde eingeräumt, ein Drogenschnelltest bestätigte die Annahme. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein zwecks vorläufiger Entziehung sichergestellt.

Die Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen, anschließend musste die Unfallstelle wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt werden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wurden Verkehrslenkungsmaßnahmen durch die Polizei durchgeführt.



