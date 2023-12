Nentershausen

Nentershausen- Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Nacht von Donnerstag, dem 21.12.2023, auf Freitag, dem 22.12.2023, kam es zum Aufbruch des, an der Stadion-Klause in Nentershausen befindlichen, freistehenden Zigarettenautomaten.