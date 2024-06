Nastätten-Raub auf Juwelier

Am Donnerstag, dem 20.06.2024, gegen 17:25 Uhr betrat eine bislang unbekannte männliche Person ein Juweliergeschäft in Nastätten.

Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er die anwesenden Personen und forderte die Herausgabe von Geld und Schmuck. Der Täter konnte glücklicherweise, ohne jemanden zu verletzen, durch den Inhaber aus dem Verkaufsraum getrieben werden. Er flüchtete anschließend in Richtung der Kirchstraße, wo sich seine Spur verlor.



Der Täter wurde wie folgt beschrieben:



Männlich, ca. 185 cm groß, schlanke Figur, komplett schwarz gekleidet, deutsche Aussprache.

Weitere Angaben zum Tatgeschehen und der Bekleidung des Täters werden aus polizeitaktischer Sicht nicht bekanntgegeben.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Identifizierung des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Sankt Goarshausen unter der Telefonnummer 06771/93270 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen

PHK Krämer

Bahnhofstraße 12

56346 Sankt Goarshausen

Tel.: 06771/9327-0



