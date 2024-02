Nastätten

Nastätten – Verkehrsunfallflucht 'Am Weinberg'

Am Samstag den 24.02.2024, in der Zeit von ca. 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es in der Straße 'Am Weinberg' in 56355 Nastätten zu einer Verkehrsunfallflucht.