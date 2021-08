Nastätten – Unfallflucht auf Expert-Parkplatz

Am Mittwoch, den 25.08.2021, gegen 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Expert Marktes in Nastätten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer mit seinen PKW ein anderes Fahrzeug touchierte und hierdurch an der linken Fahrzeugseite beschädigte.

Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich um einen hellen/weißen VW des Typs „Tiguan“ handeln. Das flüchtige Fahrzeug dürfte an der vorderen rechten Stoßstange/dem Kotflügel Kratzer aufweisen.

Die Sachschadenshöhe am geparkten Fahrzeug wird im mittleren 4-stelligen Bereich eingeordnet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.



