Nastätten – Unfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl Marktes

Am Freitag, dem 01.04.2022 in der Zeit von ca. 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr kam es in Nastätten auf dem LIDL Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein parkendes Fahrzeug, ein weißer SUV, beschädigt wurde.