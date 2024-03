Nastätten

Nastätten – Sachbeschädigungen in Schrebergärten

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Bereits am Dienstag, den 27.02.2024, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr, begaben sich vermutlich mehrere Täter auf die Grundstücke diverser Schrebergärten im Bereich der Webergasse in Nastätten.