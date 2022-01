Nastätten

Nastätten – Sachbeschädigung an Wahlplakat

Am 29.01.2022, gegen 01:20 Uhr, rissen vier junge unbekannte Männer ein Wahlplakat zur bevorstehenden Landratswahl von einer Laterne in der Römerstraße 25 ab. Im Anschluss teilten sie das Plakat und steckten Teile davon in einen Abfallbehälter.