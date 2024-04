Nastätten – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mittels Laserpointer

Am Donnerstag, den 04.04.2024, kam es gegen 21:30 Uhr auf der B 274 zwischen Nastätten und Holzhausen an der Haide zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Ein Verkehrsteilnehmer wurde in einer langgezogenen Linkskurve, ca. 300 Meter nach der Abfahrt Diethardt, mittels grünem Laser-Pointer derart geblendet, dass er kurzzeitig die Orientierung verlor und ein Zusammenstoß mit der Leitplanke nur knapp verhindert werden konnte. Der Verursacher konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden.



Das Blenden des fließenden Fahrzeugverkehrs mittels Laser-Pointer stellt eine Straftat gemäß § 315 b StGB dar.



Sollten Sie selbst ebenfalls durch oben beschriebenes Verhalten im Tatzeitraum an besagter Stelle geschädigt worden sein oder Sie Hinweise auf den Verursacher haben, werden Sie gebeten, sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen

Bahnhofstraße 12

56346 Sankt Goarshausen

Telefon: 06771/9327-0



