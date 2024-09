Nastätten

Nastätten – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

In der Nacht vom 31.08. auf den 01.09.2024 haben bislang unbekannte Täter mehrere Gullideckel im Bereich der Altglascontainer und Zufahrt zum Aldi (Webergasse/Mühlbachstraße) in Nastätten herausgehoben und in den angrenzenden Mühlbach geworfen.