Nassau, Obertal – Kurioser Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Abend des 05.02.24 kam es in Nassau Obertal zu einem kuriosen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ein Fahrzeugführer aus dem Rhein-Lahn-Kreis beabsichtigte rückwärts in eine freie Parklücke einzufahren. Hierbei verwechselte er offenbar Bremse und Gaspedal und beschleunigte unkontrolliert rückwärts. Dabei touchierte er zunächst einen weiteren geparkten PKW, überfuhr 3 Poller und ein Werbeschild und kollidiert im weiteren Verlauf erneut mit einem PKW. Im Anschluss fährt er gegen eine Hauswand und in eine Schaufensterscheibe eines Verkaufsladens. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Beifahrerin des Unfallverursachers glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.



