Nassau- B260 Lasermessung

Auf der Strecke haben sich bereits mehrfach Verkehrsunfälle mit Personenschäden auf Grund überhöhter Geschwindigkeit ereignet. An der Messstelle ist für PKW eine Geschwindigkeit von 50km/h, für Fahrzeuge über 3,5t 30km/h vorgeschrieben. Des Weiteren gilt hier ein Überholverbot für alle Fahrzeuge.

Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 12:20 Uhr konnten die Beamte 18 Geschwindigkeitsverstöße feststellen. In 6 der 18 Fällen wurde zudem noch verbotenerweise überholt. Zwei Überholverbote konnten ohne Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit festgestellt werden. In ebenfalls 6 Fällen droht ein Fahrverbot von 1 Monat. Die Tagesschnellste wurde mit stolzen 97km/h gemessen. Hier droht ein Bußgeld von 320 EUR und einem Monat Fahrverbot.



