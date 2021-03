Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall von 19:49 Uhr

Im Bereich der dortigen ARAL-Tankstelle kollidierte der PKW mit einem die Fahrbahn querenden Fußgänger. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß mit dem PKW schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er letztlich seinen Verletzungen erlag.

Nach umfangreichen Maßnahmen vor Ort ist die Unfallstelle in der Zwischenzeit wieder passierbar und geräumt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständige Staatsanwaltschaft in Koblenz geführt.



