Nachtragsmeldung Wohnungsbrand Hachenburg

Am heutigen Donnerstag, 04.04.24, gegen 18:40 Uhr, wurde die Feuerwehr zum Brand in einem Wohnhaus in der Nisterstraße Hachenburg alarmiert.

In dem Anwesen war es zum Brandausbruch in einer Küche im 3.OG gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge, war es bei der Zubereitung von Speisen zum unkontrollierten Fettausbruch gekommen, wodurch die Küche nachfolgend in Brand geriet.

Die Küche mitsamt Inventar brannte völlig aus, ein weiteres Übergreifen des Brandes konnte durch den rechtzeitigen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden.

Die Bewohner hatten sich ins Freie gerettet, so dass es zu keinem Personenschaden kam.

Der Brandschaden beläuft sich im unteren fünfstelligen Bereich.

Im Einsatz waren die Wehrleute des LZ Hachenburg.



