Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Ein 75-jähriger Fahrzeugführer und seine 65-jährige Beifahrerin befuhren den Zubringer der K73 in Fahrtrichtung L288. Im dortigen Einmündungsbereich beabsichtigte dieser nach links abzubiegen und übersah hierbei die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 65-jährige Fahrzeugführerin. Infolgedessen kollidierten beide Fahrzeuge nahezu frontal miteinander. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt drei Personen teilweise schwerverletzt und in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verbracht.



