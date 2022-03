Nachtragsmeldung Verkehrsunfall B 260

Am 16.03.2022 gg. 06.25h befuhr eine 29jährige Frau aus Bad Ems mit ihrem PKW die B 260 aus Richtung Bad Ems kommend in Richtung Lahnstein.

Im Rahmen eines Überholmanövers verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug, streifte noch einen weiteren PKW und prallte anschließend gegen einen Baum. Hierbei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Im Rahmen der Bergung und der Unfallaufnahme war die B 260 bis ca. 09:00h in beide Richtungen gesperrt. Vor Ort anwesende Unfallzeugen bestätigten den Unfallhergang und konnten ein Fremdverschulden ausschließen. An dem Fahrzeug der Fahrerin entstand Totalschaden.



