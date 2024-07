Nachtragsmeldung – Tödlicher Verkehrsunfall

Anzeige

Ein Pkw fuhr von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei den von links kommenden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, in dessen Folge der Motorradfahrer noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Der beteiligte Pkw geriet durch die Kollision in Vollbrand. Die drei Fahrzeuginsassen konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und wurden leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an.



