Nachtragsmeldung / Korrektur zu Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Motorradfahrer

Der Fahrer des PKW befuhr die L307 von Mogendorf kommend in Richtung Ransbach-Baumbach. Der Motorradfahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Der PKW bog nach links in die Sälzerstraße ab und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer schwerstverletzt wurde.

Die L 307 musste beidseitig über mehrere Stunden gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell