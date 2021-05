Nachtragsmeldung Hachenburg, L 281 – Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten und einer schwerverletzten Person

An dem Einmündungsbereich der L 281 beabsichtigte die 33-jährige Pkw-Fahrerin als Linksabbieger in Richtung Hachenburg weiterzufahren. In diesem Zusammenhang dürfte die 33-jährige die Vorfahrt des von links kommenden 32-jährigen aus der VG Hachenburg, welcher mit dem Pkw Mercedes die L 281, aus Richtung Hachenburg kommend, in Richtung B 414 befuhr, vermutlich aus Unachtsamkeit übersehen haben. Es kam hierdurch bedingt zu einer erheblichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 33-jährige Pkw-Fahrerin verstarb an der Unfallstelle. Der 32-jährige Fahrzeugführer wurde mit dem Rettungshubschrauber schwerverletzt in das Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz verbracht. An der Unfallstelle waren die örtlichen Feuerwehren der Löschgruppen aus Hachenburg und Unnau sowie ein Notarzt und 2 Rettungswagen vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf zirka 20.000EUR beziffert.



