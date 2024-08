Der am gestrigen Samstagabend wegen starker Unwetter unterbrochene Bartholomäusmarkt wird am heutigen Tag wie geplant fortgeführt.

Das Feuerwerk, welches gestern in diesem Zusammenhang ausfallen musste, wird am heutigen Sonntagabend nachgeholt.

Dieses findet jedoch mit einer geänderten Anfangszeit bereits um 21:00 Uhr statt!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems

POK´in Hannappel



Telefon: 02603/9700





