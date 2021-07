Nachtrag Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Die Frau befuhr die abschüssige K57 von Höhn in Fahrtrichtung Großseifen. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin schwere innere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach Zeugenhinweisen soll zum Unfallzeitpunkt ein schwarzfarbener PKW der Marke BMW, Typ X3 oder X5 die K57 in entgegengesetzter Richtung befahren haben und müsste die Radfahrerin wahrgenommen haben.

Der Fahrzeugführer / die Fahrzeugführerin des BMW wird dringend gebeten, sich als Zeuge/Zeugin bei der Polizeiinspektion Westerburg unter 02663/98050 zu melden.



