Allendorf

Nach Verkehrsunfall geflüchtet – Zeugen gesucht!

Am Dienstagmorgen, gegen 09:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall be der Einmündung von Allendorf kommend auf die B 274. Zunächst wartete eine aus Allendorf kommende PKW-Fahrerin, um gefahrlos nach links in Richtung Katzenelnbogen auf die B 274 einbiegen zu können.