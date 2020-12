Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 01:50 Uhr

In der Zeit von Montagmorgen, 12.10.2020, bis Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, stieß Ortseingang Selters, kurz vor der Tankstelle in der Rheinstraße, ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Baum und beschädigte diesen stark.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug unerkannt. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile eines Mercedes Benz, C-Klasse, aufgefunden werden. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der Rufnummer: 02602-92260 in Verbindung zu setzen.



