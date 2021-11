Müschenbach – Verteilerkasten beschädigt und davongefahren

Am Mittwoch, dem 03.11.2021 wurde zwischen 08 und 13 Uhr ein Verteilerkasten in der Schulstraße von einem Fahrzeug angefahren und erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. An der Hecke neben dem Verteilerkasten wurden wohl am gleichen Tag frische Grünschnittarbeiten durchgeführt.

Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



