Hachenburg

Müschenbach, Langstück – Diebstahl einer hochwertigen Arbeitsmaschine aus Lagerhalle, Zeugenaufruf

Bereits am Sonntag, den 12.09.2021, in der Zeit von 22:30 Uhr bis 23:00 Uhr, kam es in Müschenbach, Langstück, zu einem Diebstahl einer hochwertigen Arbeitsmaschine aus einer dortigen Lagerhalle.