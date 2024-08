Mündersbach – Fund einer Schildkröte – Eigentümer gesucht!

Am 20.08.2024 gegen 18 Uhr wurde durch aufmerksame Zeugen auf einer landwirtschaftlichen Fläche bei Mündersbach eine Schildkröte (vermtl.

griechische Landschildkröte) gefunden. Für das Tier bestand eine erhebliche Gefahr, da die Fläche, auf dem es gefunden wurde, bearbeitet werden sollte.

Das Tier befindet sich aktuell in Obhut der Polizeiinspektion Hachenburg. Auffallend an dem Tier ist ein rote Markierung auf dem Wirbelschild (Panzer). Der/die Eigentümer/in möge sich bitte unter 02662-9558-0 melden!



