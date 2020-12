/25.11.2020) befuhr ein 19-jähriger aus der Verbandsgemeinde Selters um 00.15 Uhr die B 413 aus Richtung Mündersbach kommend in Richtung Herschbach. Nach eigenen Angaben musste der Fahrer einem Reh ausweichen und fuhr neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Am Pkw entstand Totalschaden. Der 19-jährige musste leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell